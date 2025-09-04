Первые пробы новороссийской сои прошли исследование на качество

Первые партии сои урожая 2025 года, выращенной в Новороссийском регионе, успешно прошли лабораторные исследования в филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Протестированная партия объемом 6,3 тыс. тонн соответствует всем требованиям ГОСТ 17109-88 и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», сообщили в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эксперты лаборатории провели комплексный анализ образцов, проверив как технические характеристики (цвет, запах, влажность, содержание примесей), так и показатели безопасности. Результаты подтвердили высокое качество зерна, соответствующее стандартам продовольственной сои.

«Влажность на уровне 8,9% — идеальный показатель, свидетельствующий о своевременной уборке в фазе физиологической зрелости и благоприятных погодных условиях. Такой результат достигается благодаря применению современных сушильных комплексов и слаженной работе агрономов и логистов», — отметил Дмитрий Савченко, заместитель заведующего испытательной лабораторией.

Проведенные исследования гарантируют безопасность продукции для потребителей и животных. По данным краевого Минсельхоза, на 3 сентября в регионе уже убрано 18,7 тыс. га посевов сои, наибольшие объемы собраны в Славянском, Красноармейском и Лабинском районах.

Высокое качество новороссийской сои укрепляет ее позиции на продовольственном рынке и свидетельствует о эффективном развитии аграрного сектора региона.