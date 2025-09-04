С начала года на Кубани капитально отремонтировали 72 км трасс

С начала 2025 года в Краснодарском крае в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» провели капитальный ремонт 72 км трасс и ввели в эксплуатацию четыре моста после реконструкции. Об этом на совещании регионального проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам главы края, уже заключили 71% контрактов на ремонт дорог из плана на 2026 год. В этом году на улучшение дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта выделили 13 млрд руб. Работы ведутся на 32 участках региональных дорог, общая протяженность которых составляет более 208 км.

Среди наиболее значимых объектов — мост через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. Также выполняется капитальный ремонт перехода на 5-м км дороги, связывающей станицу Ладожскую и Алексее-Тенгинскую. Общая протяженность обустроенного участка трассы с подходами составила 602 м, из которых более 278 м — длина нового моста.

По словам директора департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Светланы Герих, в рамках нового цикла нацпроектов особое внимание уделяется ремонту коммунальной и инженерной инфраструктуры региона. Сейчас в крае благоустроены 16 общественных территорий, включая три проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах и исторических поселениях. Отремонтировали 14 объектов тепловых сетей и три — водоснабжения в семи муниципалитетах края. До конца года обновят 35 коммунальных объектов. Многие из них почти готовы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край освоил почти 37 млрд руб. из 60 млрд руб., выделенных на реализацию национальных проектов. Регион перевыполняет плановые показатели на 10% после двухпроцентного отставания, зафиксированного в июле.

Алина Зорина