В Краснодаре обсудили точки роста ключевых отраслей экономики

3 сентября в Торгово-промышленной палате Краснодарского края состоялся круглый стол, посвященный интеграции потенциалов основных секторов экономики региона.

Участники круглого стола

Фото: Стеклянников Владислав Александрович

Тема дискуссии — «Сильные отрасли: производство, недвижимость, финансы, обучение и медицина. Интеграция потенциалов и точки роста».

В мероприятии приняли участие представители делового сообщества, владельцы и топ-менеджеры компаний. В ходе сессии они обсудили актуальные тренды и перспективы кооперации для устойчивого развития экономики Кубани.

Ключевыми темами для обсуждения стали:

современные вызовы и тенденции в промышленном секторе;

состояние и инвестиционный потенциал рынка недвижимости;

механизмы финансовой поддержки бизнеса и частных инициатив;

роль образовательных программ в подготовке квалифицированных кадров;

внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения.

По итогам встречи участники обозначили приоритетные направления для совместных проектов и подчеркнули необходимость расширения взаимодействия между бизнес-структурами различных отраслей.

Организатором мероприятия выступила Замира Натхо. Модератором дискуссии был Мурат Дударев. Партнером круглого стола выступила компания «PROFF Ремонт».