В Краснодаре обсудили точки роста ключевых отраслей экономики
3 сентября в Торгово-промышленной палате Краснодарского края состоялся круглый стол, посвященный интеграции потенциалов основных секторов экономики региона.
Тема дискуссии — «Сильные отрасли: производство, недвижимость, финансы, обучение и медицина. Интеграция потенциалов и точки роста».
В мероприятии приняли участие представители делового сообщества, владельцы и топ-менеджеры компаний. В ходе сессии они обсудили актуальные тренды и перспективы кооперации для устойчивого развития экономики Кубани.
Ключевыми темами для обсуждения стали:
- современные вызовы и тенденции в промышленном секторе;
- состояние и инвестиционный потенциал рынка недвижимости;
- механизмы финансовой поддержки бизнеса и частных инициатив;
- роль образовательных программ в подготовке квалифицированных кадров;
- внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения.
По итогам встречи участники обозначили приоритетные направления для совместных проектов и подчеркнули необходимость расширения взаимодействия между бизнес-структурами различных отраслей.
Организатором мероприятия выступила Замира Натхо. Модератором дискуссии был Мурат Дударев. Партнером круглого стола выступила компания «PROFF Ремонт».