В Севастополе предпринимательница присвоила 4 млн рублей за оформление участков

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая обманула 12 клиентов на 3,9 млн руб., обещая оформить им земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Балаклавского района провела проверку по жалобе местной жительницы, которая заплатила 275 тыс. руб. индивидуальному предпринимателю за оформление документов на земельный участок. Однако предпринимательница изначально не планировала выполнять взятые обязательства.

Ранее в правоохранительные органы поступили заявления от других граждан о схожих нарушениях. Предпринимательница обещала клиентам помочь в оформлении участков площадью 1 тыс. кв. м на улицах Лукомской, Склонной и в районе СТ «Родник». Работу она не выполнила.

Следственный отдел ОМВД России по Балаклавскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его объединили с аналогичным делом, которое завели ранее.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Севастополя.

Алина Зорина