Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысяч

Официальный представитель «Талибана» Хамдулла Фитрат сообщил, что в результате землетрясения в Афганистане погибло свыше 1,4 тыс. жителей. Около 3,1 тыс. человек пострадало.

«Число погибших <...> в провинции Кунар в результате землетрясения к настоящему моменту — 1411 человек, получивших травмы — 3124 человека, 5412 домов разрушены»,— написал Хамдулла Фитрат на своей странице в соцсети Х.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 1 сентября. Его очаг находился на глубине 8 км, почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Местные СМИ писали, что поиск выживших после землетрясения продолжается. Под завалами остаются сотни людей.

