Круглый стол АМОС!

Стратегия межсезонья: Искусство побеждать в индустрии гостеприимства!

Фото: пресс-служба Ассоциация Отельеров АМОС

Сочи, Красная Поляна, курорт «Роза Хутор» — 12 сентября 2025 года в отеле Golden Tulip пройдет масштабный Круглый стол Ассоциации Отельеров АМОС на ключевую тему: «Стратегия межсезонья: Искусство побеждать в индустрии гостеприимства».

Мероприятие соберет владельцев, топ-менеджеров и руководителей ведущих предприятий курортной отрасли Юга России для выработки конкретных решений в условиях новых экономических вызовов.

Цель события — дать участникам рынка практические инструменты для преодоления спада по краям сезона и в межсезонье, запустить яркие информационные поводы, обсудить ключевые стратегии достижения наилучших результатов уже этой осенью, в конце текущего года и в сезоне 2026, включая даты новогодних каникул.

«Межсезонье — это не пауза, а важный стратегический плацдарм. Именно сейчас закладываются основы будущего успеха,— отмечает Дмитрий Богданов, председатель Экспертного Совета АМОС.— Наша задача — объединить опыт лучших отельеров, экспертов отрасли, девелоперов и поставщиков, чтобы каждый участник ушел с готовым планом действий и новыми деловыми контактами».

В фокусе дискуссии:

Реальная картина рынка: взгляд из первых уст от представителей Сочи, Адлера, Сириуса, Анапы, Крыма, Абхазии и Северного Кавказа.

взгляд из первых уст от представителей Сочи, Адлера, Сириуса, Анапы, Крыма, Абхазии и Северного Кавказа. Продажи и маркетинг: обобщенный опыт лучших мировых и российских практик от ведущих экспертов России.

обобщенный опыт лучших мировых и российских практик от ведущих экспертов России. Что хотят партнеры: мнения ведущих туроператоров, экспертов и онлайн-платформ о том, как отелям продавать больше.

мнения ведущих туроператоров, экспертов и онлайн-платформ о том, как отелям продавать больше. Планы на будущее: планирование реновации и развития к сезону-2026 при участии ведущих поставщиков индустрии.

планирование реновации и развития к сезону-2026 при участии ведущих поставщиков индустрии. Кадры, государство, события: обсуждение острых тем подготовки персонала, налоговой и административной нагрузки, развития событийного туризма в несезон.

В рамках мероприятия будет проведен честный и откровенный разговор о непростых моментах текущего курортного сезона, предложены эффективные антикризисные меры для отелей, санаториев и партнеров, а также будут названы первые номинанты на Ежегодную Премию АМОС 2025 г.!

Приятным и важным моментом программы станет церемония награждения ТОП-3 объектов размещения по итогам высокого сезона.

К участию приглашены первые лица предприятий гостиничной и курортной сферы, ведущих девелоперских компаний курортов Юга России (Группа ЛСР, ДЕСО курорты, Роза Хутор и др.), Управляющих компаний и отельных операторов (Cosmos Hotel Group, MIRROR Hotels, Zont Hotels, Adamand Resort и др.), а также представители органов власти, финансовой сферы и образовательных учреждений.

Мероприятие пройдет при поддержке информационных партнеров: «РБК-Юг», «КоммерсантЪ Юг», «Эксперт-Юг», «Деловая газета Юг», онлайн бизнес-журнал «Новости & Смыслы».

Участие платное, по предварительной регистрации. Для отельеров действуют специальные условия. Предусмотрены партнерские пакеты, позволяющие компаниям максимально эффективно заявить о себе перед целевой аудиторией.

Подробности и регистрация здесь.

Аккредитация СМИ и дополнительная информация:

Александра Мирошникова

Тел.: +7 938 869-90-40

Об Ассоциации Отельеров АМОС: Ассоциация Отельеров АМОС — это профессиональное сообщество, объединяющее лидеров индустрии гостеприимства Юга России и республики Абхазия. Ассоциация выступает площадкой для открытого диалога, выработки отраслевых стандартов и защиты интересов своих членов, а также иных участников рынка.

Оргкомитет мероприятия:

