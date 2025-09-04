Трибьют System of a Down, рэп и экранизация Гайдара

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье горожане и гости Краснодара смогут посетить несколько интересных спектаклей и концертов, а также посмотреть новую экранизацию повести Аркадия Гайдара.

Молодые люди на концерте российского рэпера Славы КПСС

Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Молодые люди на концерте российского рэпера Славы КПСС

Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

5 сентября в 20:00 на сцене «Кроп Арены» выступит рэп-рок-группа «Заточка». Как обещают организаторы, коллектив привезет в город мощное шоу, а сет-лист будет особенным. Помимо новых песен группа исполнит хиты «Новый шериф», «Моя роза», «Шапочка из фольги» и другие.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

5 сентября в 19:30 в Sgt. Pepper’s Bar выступит московский хип-хоп дуэт «Базар». В своем творчестве музыканты скрещивают этнические мотивы с хип-хоповым битом.

Стоимость билетов — от 2400 руб. (18+)

6 сентября в 20:00 в «Кроп Арене» состоится концерт рэп-исполнителя Fortuna812, который в рамках российского тура представит новый альбом Basedgod. Как сказано в аннотации к предстоящему выступлению, это будет новый подход к шоу и образу.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

6 сентября в 21:00 на сцене Sgt. Pepper’s Bar состоится трибьют-шоу, посвященное одному из флагманов американской альтернативы — группе System of a Down. Поклонникам тяжелой музыки организаторы обещают «ядерный коктейль из слэма, угара и настоящего движа».

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

7 сентября в 19:00 в Муниципальном концертном зале выступит лауреат XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского, российский пианист Константин Емельянов. Как сказано в аннотации к концерту, музыкант имеет свою индивидуальную интонацию, а его интерпретации известных произведений отличают безупречный вкус и идеальный баланс.

Стоимость билетов — от 650 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

5 сентября в 20:00 и 6, 7 сентября в 19:00 на сцене театра «Мой» покажут спектакль «Дамочки», поставленный по рассказам русского писателя-сатирика и юмориста Аркадия Аверченко. Судя по описанию, спектакль наполнен хулиганским юмором. По словам авторов, он заставит зрителей вдоволь посмеяться и может оказаться довольно полезным.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

5 сентября в 19:00 в Новом театре кукол состоится премьерный спектакль «Метаморфозы». Постановщики визуализируют сюжеты древнеримского поэта Публия Овидия Назона и языком кукольного театра объясняют, что духовные и земные материи вечны. В основе пьесы — античные мифы о превращениях, где люди становятся не только животными и деревьями, но и целыми созвездиями.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

5 сентября в 18:30 и 6 сентября в 17:00 в Театре Защитника Отечества пройдет спектакль «Попрыгунья». Как сказано в аннотации к спектаклю, это наполненная гением Чехова тонкая и чувственная история о поиске любви и подлинного счастья, о хрупкости семейных отношений и разрушительности притворства.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

6 и 7 сентября в 17:00 в Музыкальном театре покажут спектакль «Веселая вдова», который возвращается в репертуар театра спустя 10 лет в новой режиссуре, с новыми костюмами и сценографией. Создатели придали обновленной оперетте современный стиль, яркость и роскошь. Основа сюжета — прежняя. Молодая вдова из небольшого бедного княжества становится единственной наследницей огромного состояния. Посол этого княжества в Париже ни в коем случае не хочет допустить, чтобы она вышла замуж за иностранца, иначе все ее деньги навсегда окажутся за границей.

Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

6 и 7 сентября в 19:30 в арт-кластере «Свои» покажут драматический спектакль «Дикарка». Создатели обещают рассказать красиво, честно и страстно о любви.

Входной билет — 1500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор СБС», а также в киноконцертном зале «Болгария» проходит показ приключенческого фильма «Тимур и его команда», снятого по мотивам повести Аркадия Гайдара.

Сюжет: семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур».

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Еще одна достойная внимания киноновинка — хоррор «Ведьмина доска» режиссера Чака Рассела. Действие фильма происходит в Новом Орлеане. Готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску. В девушке пробуждается одержимость духом Королевы ведьм. Парень пытается помочь невесте и обращается за помощью к медиуму. Но тот и сам связан с ведьмами. Дело принимает неожиданный оборот.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Куда сходить еще

6 сентября в 19:00 на Ozon Арене (бывший стадион «Краснодар») состоится товарищеский матч между командой «Краснодар» и любительским клубом из Москвы «ФК 10». Кто победит — узнаем в эту субботу.

Стоимость билетов — от 100 руб. (0+)

