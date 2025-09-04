Телень из Ельцин-центра обратилась в прокуратуру из-за публикации ее паспорта

Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмила Телень направила обращения в Савеловскую межрайонную прокуратуру Москвы и в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести проверки по факту разглашения ее персональных данных «Россией 24» и «Урал Live», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Ельцин-центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Она также направила письмо по этому поводу руководителю ВГТРК Олегу Добродееву и руководству Роскомнадзора»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале августа 2025 года редакция «Урал Live» опубликовала в своем Telegram-канале скриншоты израильского паспорта госпожи Телень, которые ранее были показаны в эфире «Вестях» на «России 24». Позднее уральская редакция сообщила, что второй паспорт и израильское гражданство Людмила Телень получила в сентябре 2024 года благодаря своему супругу.

В августе 2025 года председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов публично обратился к силовикам с просьбой проверить материалы Telegram-канала «Урал Live» о Людмиле Телень. По его словам, в отношении госпожи Телень ведется травля — редакция канала создает фотофейки и искажает факты в публикациях, где она фигурирует.

В конце августа 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. руб. госпожу Телень за дискредитацию армии РФ. Поводом для составления административного протокола стал репост антивоенного поста Татьяны Юмашевой, опубликованного 25 февраля 2022 года. В начале сентября Людмила Телень обжаловала решение суда, подав апелляционную жалобу.

Артем Путилов