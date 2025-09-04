На Кубани обнаружили более 7 тысяч бесхозяйных объектов недвижимости

В Краснодарском крае выявили около 7,5 тыс. бесхозяйных земельных участков и строений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Администрация Краснодарского края

По данным краевых властей, комплексный мониторинг, проведенный за последние пять лет, включил в себя заброшенные здания, недостроенные объекты и пустующие участки. Из этого числа около 5 тыс. объектов уже передали в собственность муниципалитетов. По словам вице-губернатора Романа Лузинова, работа позволяет эффективнее использовать земельные ресурсы, улучшать градостроительную ситуацию и расширять налоговую базу.

Одновременно в муниципалитетах уточняют сведения о ранее учтенных объектах. Целью является определение правообладателей и корректировка данных в ЕГРН.

Сейчас уточнены характеристики более 569 тыс. объектов недвижимости, права зарегистрировали на 150 тыс. из них, еще 360 тыс. исключили как несуществующие или некорректно учтенные. Все данные интегрируются в государственную информационную систему «Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"».

Национальная система пространственных данных представляет собой федеральный проект, объединяющий сведения о земле и недвижимости, включая данные о природных и искусственных объектах, документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также проектную документацию.

Анна Гречко