Число погибших при аварии на фуникулере в Лиссабоне выросло до 17
Умерли двое из 23 пострадавших при аварии фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Число погибших выросло до 17 человек, сообщает AP со ссылкой на представителя экстренных служб.
Фото: Pedro Nunes / Reuters
Все погибшие — взрослые, уточнили в Агентстве гражданской обороны Лиссабона, не приведя подробностей. По данным агентства, в числе пострадавших есть португальцы, а также два немца, два испанца и по одному гражданину Франции, Италии, Швейцарии, Канады, Марокко, Южной Кореи и Кабо-Верде.
Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. В числе погибших — машинист, управлявший вагоном в момент аварии. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш объявил в столице трехдневный траур. Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки.
Фуникулер Elevador da Gloria связывает центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, ежегодно он обслуживает более 3 млн пассажиров. Он был открыт в XIX веке, а в 2002 году получил статус национального памятника.