Число погибших при аварии на фуникулере в Лиссабоне выросло до 17

Умерли двое из 23 пострадавших при аварии фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Число погибших выросло до 17 человек, сообщает AP со ссылкой на представителя экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

Все погибшие — взрослые, уточнили в Агентстве гражданской обороны Лиссабона, не приведя подробностей. По данным агентства, в числе пострадавших есть португальцы, а также два немца, два испанца и по одному гражданину Франции, Италии, Швейцарии, Канады, Марокко, Южной Кореи и Кабо-Верде.

Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. В числе погибших — машинист, управлявший вагоном в момент аварии. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш объявил в столице трехдневный траур. Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки.