В Португалии объявлен траур из-за крушения фуникулера в Лиссабоне

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о погибших при аварии фуникулера «Глория» в Лиссабоне. Об этом сообщил президент страны Марселу Ребелу де Соуза, передает издание SIC Noticias.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш объявил трехдневный траур в столице. Все городские фуникулеры приостановили работу до завершения технической проверки. Фуникулер «Глория» сошел с рельсов в центре города вечером 3 сентября, что привело к гибели 15 человек. Еще 23 пассажира получили травмы, пятеро из них в тяжелом состоянии. Среди погибших — машинист, управлявший вагоном в момент аварии.

Фуникулер Elevador da Gloria связывает центр Лиссабона с районом Барриу-Альту и является важным городским транспортом, ежегодно обслуживая более 3 млн пассажиров. Он был открыт в XIX веке, а в 2002 году получил статус национального памятника. Напомним, что в 2018 году здесь уже произошел сход с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.