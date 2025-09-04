Число пострадавших при аварии на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23
В Лиссабоне при аварии на фуникулере «Глория», по последним данным, погибли 15 человек, еще 23 получили ранения, среди них есть один ребенок. Об этом сообщило португальское издание Observador.
Фото: Stringer / Reuters
Больше на месте ЧП тел пострадавших нет, указывается в публикации. Установлена личность первой жертвы происшествия — это кондуктор фуникулера Андре Маркеш. Данных об остальных погибших пока нет.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Четверг объявлен днем национального траура.
Авария произошла вечером 3 сентября. В конструкции фуникулера оборвался трос, кабина с людьми врезалась в здание. Как сообщает Obervador со ссылкой на источники в пожарном полку Лиссабона, «Глория» проходила техобслуживание в 2024 году. Местная прокуратура начала расследование.
Лиссабонский фуникулер «Глория» эксплуатировался с 1885 года, это старейший подъемник города. Он проходит по улице Кальсада-да-Глория, от площади Рештаурадориш до смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара.