Число пострадавших при аварии на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23

В Лиссабоне при аварии на фуникулере «Глория», по последним данным, погибли 15 человек, еще 23 получили ранения, среди них есть один ребенок. Об этом сообщило португальское издание Observador.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Больше на месте ЧП тел пострадавших нет, указывается в публикации. Установлена личность первой жертвы происшествия — это кондуктор фуникулера Андре Маркеш. Данных об остальных погибших пока нет.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Четверг объявлен днем национального траура.

Авария произошла вечером 3 сентября. В конструкции фуникулера оборвался трос, кабина с людьми врезалась в здание. Как сообщает Obervador со ссылкой на источники в пожарном полку Лиссабона, «Глория» проходила техобслуживание в 2024 году. Местная прокуратура начала расследование.

Лиссабонский фуникулер «Глория» эксплуатировался с 1885 года, это старейший подъемник города. Он проходит по улице Кальсада-да-Глория, от площади Рештаурадориш до смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара.