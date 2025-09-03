15 человек погибло при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне

Фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибло 15 человек, пострадало около 18, сообщает Reuters. Власти города заявили, что среди погибших были иностранные граждане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP Фото: Pedro Rocha / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP Фото: Armando Franca / AP Фото: Pedro Rocha / Reuters

«Это трагический день для нашего города. <...> Лиссабон в трауре, это трагический, трагический инцидент», — заявил журналистам мэр португальской столицы Карлуш Моэдаш. Причины инцидента устанавливаются.

Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, передает Associated Press заявление Национального института неотложной медицинской помощи.

Фуникулер «Глория» — одна из туристических достопримечательностей Лиссабона. Он вмещает более 40 пассажиров, им часто пользуются и местные жители.