15 человек погибло при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне
Фуникулер «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибло 15 человек, пострадало около 18, сообщает Reuters. Власти города заявили, что среди погибших были иностранные граждане.
«Это трагический день для нашего города. <...> Лиссабон в трауре, это трагический, трагический инцидент», — заявил журналистам мэр португальской столицы Карлуш Моэдаш. Причины инцидента устанавливаются.
Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, передает Associated Press заявление Национального института неотложной медицинской помощи.
Фуникулер «Глория» — одна из туристических достопримечательностей Лиссабона. Он вмещает более 40 пассажиров, им часто пользуются и местные жители.