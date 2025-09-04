Путин прибыл на катере к месту проведения ВЭФ

Президент Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где сейчас проходит десятый Восточный экономический форум. Об этом сообщает «РИА Новости».

Утром глава государства прибыл на катере «Ураган» в Национальный центр «Россия» во Владивостоке, где посетил экспозицию площадки и пообщался с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».

Далее рабочая программа президента включает встречи с иностранными гостями и совещание по развитию Дальневосточного федерального округа.