Путин во Владивостоке приплыл к центру «Россия» на катере «Ураган»

Во Владивостоке начинается рабочая программа президента Владимира Путина, сообщили в Кремле. Утром он отправился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия». К месту проведения запланированных мероприятий президент добирался на катере «Ураган».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Рабочая поездка Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе продлится два дня. Ожидается, что в филиале наццентра ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Также Владимир Путин в формате видеоконференции планирует дать старт работе новых предприятий ДФО. Помимо этого в планах совещание о развитии топливно-энергетического комплекса региона. Предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, а также премьер-министрами Лаоса и Монголии.

В предыдущие дни Владимир Путин находился в Китае, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и посещал торжества в Пекине. Там у президента РФ состоялись переговоры с лидером КНДР. На пресс-конференции по итогам визита Владимир Путин необычно подробно ответил на вопросы журналистов.

Детали — в материале Андрея Колесникова «С огромным пламенным ответом».

ВЭФ-2025

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

