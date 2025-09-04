Путин во Владивостоке приплыл к центру «Россия» на катере «Ураган»

Во Владивостоке начинается рабочая программа президента Владимира Путина, сообщили в Кремле. Утром он отправился к дальневосточному филиалу Национального центра «Россия». К месту проведения запланированных мероприятий президент добирался на катере «Ураган».

Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Рабочая поездка Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе продлится два дня. Ожидается, что в филиале наццентра ему представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Также Владимир Путин в формате видеоконференции планирует дать старт работе новых предприятий ДФО. Помимо этого в планах совещание о развитии топливно-энергетического комплекса региона. Предусмотрена отдельная встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, а также премьер-министрами Лаоса и Монголии.

В предыдущие дни Владимир Путин находился в Китае, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и посещал торжества в Пекине. Там у президента РФ состоялись переговоры с лидером КНДР. На пресс-конференции по итогам визита Владимир Путин необычно подробно ответил на вопросы журналистов.

Детали — в материале Андрея Колесникова «С огромным пламенным ответом».