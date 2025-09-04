Путин во Владивостоке пообщался с курсантами центра «Воин»

Президент России Владимир Путин в рамках визита во Владивосток посетил филиал Национального центра «Россия» в Приморском крае и встретился с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».

Владимир Путин с курсантами центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин»

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Центр реализует свыше 35 образовательных программ, действует во всех федеральных округах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В учебном центре проходят подготовку более 100 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и свыше 400 инструкторов, а квалификацию повысили более 8 тыс. педагогов.

Инициатива возродить добровольную военно-спортивную подготовку принадлежит первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Владимир Путин поддержал эту идею в сентябре 2022 года.