На Черноморском побережье начинается бархатный сезон

Бархатный сезон начинается на юге России. Он продлится примерно до конца первой декады октября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В конце текущей недели в Краснодарском крае ожидается комфортная температура воздуха, которая достигнет значений в 26-28 градусов тепла. Морская вода у побережья также сохраняет тепло: у сочинских берегов она прогреется до 26-27 градусов, а в районе Туапсе, Геленджика и Анапы ее температура составит 25-26 градусов. Как пояснил синоптик, именно эти условия и характеризуют бархатный сезон, когда уже нет изнуряющей жары, а температура воды и воздуха становится практически одинаковой, что создает идеальные условия для отдыха.

Примечательно, что в нынешнем году продолжительность бархатного сезона ожидается больше среднестатистической. По словам Романа Вильфанда, это связано с тем, что восточная акватория Черного моря прогрелась существенно сильнее обычного. Традиционно этот сезон завершается в конце сентября, однако в настоящее время метеорологи прогнозируют его продление.