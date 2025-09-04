Оверчук: экономические отношения России и Азербайджана развиваются хорошо

Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, стороны контактировали в том числе на полях саммита ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Активно общались с коллегами,— рассказал господин Оверчук на ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).— С Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали».

При этом вице-премьер выразил обеспокоенность задержанием в Баку 13 граждан России. Алексей Оверчук выразил надежду, что власти Азербайджана «с пониманием отнесутся к тому, чтобы отпустить их домой».

Отношения Москвы и Баку обострились в июне после рейда в Екатеринбурге, где силовики задержали около 50 человек. В ходе оперативных мероприятий погибли два гражданина Азербайджана. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски. Были задержаны 13 россиян, в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Журналистов позднее отпустили.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Главу диаспоры вернули из розыска».