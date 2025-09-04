Мать арестованного в Баку россиянина не может с ним связаться

Родственники задержанного в Азербайджане россиянина Александра Вайсеро два месяца не могут выйти с ним на связь. Об этом рассказала ТАСС его мать Инна Вайсеро.

Она уточнила, что дата суда по продлению меры пресечения пока не назначена. По ее словам, некоторым из задержанных не запретили общаться с родственниками. «Никакой информации нет, не можем связаться (с Александром)... Жду, пока дадут разрешение на свидание, адвокат над этим работает»,— сказала она.

1 июля полиция в Баку задержала нескольких граждан РФ по делу о контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. В числе задержанных оказались бывшие сотрудники крупных российских компаний и IT-специалисты. Мать Александра Вайсеро говорила, что он был в Азербайджане в качестве туриста.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».