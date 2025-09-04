Кассация вернула дело сотрудника МЧС Кубани о травмированном пожарном

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор сотруднику ГУ МЧС по Краснодарскому краю, обвиняемому в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2019 года во время учений на территории Краевой клинической больницы №1 им. Очаповского руководящий сотрудник ведомства настоял на привлечении пожарного-спасателя в качестве статиста для прыжка со второго этажа с использованием оборудования ППСУ-20. Выполняя задание впервые, спасатель не сумел приземлиться в обозначенную зону, оборудование частично сложилось, и он упал на тротуар, получив тяжелую черепно-мозговую травму и впав в кому.

Прикубанский районный суд Краснодара, а затем и апелляционная инстанция признали, что доказательств руководства учениями подсудимым нет, участие пожарного было добровольным, а причинно-следственная связь между действиями обвиняемого и произошедшим не установлена.

Кассационный суд указал, что нижестоящие инстанции не учли показания свидетелей о фактическом руководстве учениями со стороны представителя МЧС, его распоряжения противоречили нормативным документам и выходили за пределы полномочий. С учетом доводов прокуратуры и потерпевшей стороны дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вячеслав Рыжков