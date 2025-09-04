В Сочи перекроют участок дороги из-за горных автогонок

20 сентября в Лазаревском внутригородском районе Сочи пройдет второй этап чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам «Сочи 2025», в связи с этим участок дороги протяженностью 5 км из поселка Марьино будет перекрыт. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Движение автомобилей ограничат в период с 09:00 до 18:20. Нельзя будет проехать по отрезку дороги из поселка Марьино от кафе «У горца» в сторону Лазаревского.

В связи с ограничениями муниципальный автобусный маршрут № 157 «Железнодорожный вокзал Лазаревское — аул Тхагапш — село Марьино» будет курсировать только до остановки «Пасека». Из схемы движения исключат остановки «Развилка», «Село Марьино» и «Аул Тхагапш».

Алина Зорина