Водитель «ВАЗ» погиб в ДТП в Новокубанском районе
50-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в аварии, произошедшей на территории Новокубанского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП случилось около 22:00 в станице Советской на улице Октябрьской. Рядом с частным домом водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Hyundai, за рулем которой находится 45-летний мужчина.
Водителя иностранного автомобиля доставили в больницу с травмами. Его пассажиру оказали разовую медицинскую помощь.