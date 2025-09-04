Водитель «ВАЗ» погиб в ДТП в Новокубанском районе

50-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в аварии, произошедшей на территории Новокубанского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось около 22:00 в станице Советской на улице Октябрьской. Рядом с частным домом водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Hyundai, за рулем которой находится 45-летний мужчина.

Водителя иностранного автомобиля доставили в больницу с травмами. Его пассажиру оказали разовую медицинскую помощь.

Алина Зорина