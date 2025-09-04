Полиция проверяет факт избиения женщины в лифте дома в Краснодаре

Полиция Краснодара проводит доследственную проверку по факту избиения женщины в лифте многоквартирного дома на ул. Генерала Трошева. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Фото: УМВД России по Краснодару

По информации из соцсетей, инцидент произошел 3 сентября около 21:30. Видеозапись, на которой мужчина жестоко избивает женщину, сотрудники полиции обнаружили при мониторинге интернета. Как пишут пользователи, между супругами произошел конфликт, который перерос в драку.

Сейчас устанавливается личность мужчины, после чего его действиям будет дана правовая оценка. Проверка проводится в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Анна Гречко