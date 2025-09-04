Акции НОВАТЭКа отреагировали на подтверждение поставок с «Арктик СПГ-2»

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) подтвердил, что начал отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ-2», и первый груз доставлен в Китай. На этом фоне акции компании на Мосбирже в начале торгов растут на 0,72%, до 1235,6 руб. В пике цена достигала 1240 руб.

О начале поставок сообщил заместитель предправления НОВАТЭКа Евгений Амбросов на Восточном экономическом форуме. «Начались, первое судно зашло в Китай»,— рассказал господин Амбросов (цитата по ТАСС).

В октябре 2024 года выработку сырья на «Арктик СПГ-2» приостановили. В мае 2025-го Bloomberg писало, что завод запустил вторую производственную линию. При этом через несколько дней была остановлена первая — из-за переполнения резервуаров. В конце августа агентство Reuters сообщило, что газовоз с «Арктик СПГ-2» прибыл в Китай.

О попытках «Газпрома» найти покупателей СПГ в Азии — в материале «Ъ» «Разгрузку осилит идущий».