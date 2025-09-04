УЗГА поставит 50 самолетов «Байкал» авиакомпаниям «Аэрохимфлота»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в 2027-2031 годах передаст 50 самолетов ЛМС-901 «Байкал» в лизинг авиакомпаниям альянса «Аэрохимфлот», сообщили в пресс-службе завода.

Четыре трехсторонних контракта на поставку самолетов на Восточном экономическом форуме заключили УЗГА, «Аэрохимфлот» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). УЗГА станет разработчиком и производителем самолетов, а ГТЛК передаст их авиакомпаниям в лизинг по льготным ставкам при господдержке. Первыми эксплуатантами самолетов станут четыре предприятия «Аэрохимфлота».

Самолеты будут использоваться в Сибирском, Дальневосточном федеральных округах и в Краснодарском крае для лесоавиационных, транспортно-связных, авиационно-химических работ, а также для аэрофотосъемки и поисково-спасательных операций. Их также подготовят для совершения коммерческих рейсов на регулярных маршрутах. «Техническое перевооружение на новую авиатехнику — один из самых значимых шагов нашего плана, и мы рады, что до этого шага дошли — на смену почти 80-летнему самолету Ан-2 идет замена»,— сказал глава авиационного альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. Дата запуска в серийное производство самолета — октябрь-декабрь 2026 года. Для их создания УЗГА планирует задействовать две свои площадки — в Нижнем Новгороде и в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина