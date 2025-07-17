УЗГА будет собирать самолеты «Байкал» на двух своих площадках

Для производства легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует задействовать две своих площадки — в Нижнем Новгороде и в Екатеринбурге, сообщили «Ведомостям» в УЗГА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На предприятии УЗГА в Нижнем Новгороде будут производить детали для самолетов и собирать фюзеляжи, в Екатеринбурге будет вестись их финальная сборка. Сейчас в Нижнем Новгороде собирают третий летный экземпляр самолета.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

В конце марта УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года. В начале недели председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал дату запуска в серийное производство самолета «Байкал» — октябрь-декабрь 2026 года.

Ирина Пичурина