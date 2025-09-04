Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после ночных ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений, которые ввели прошедшей ночью для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ограничения в аэропорту Сочи вводили на прием и выпуск воздушных судов. Существенного влияния на регулярность полетов они не оказали. За это время экипаж одного рейса принял решение о посадке на запасном аэродроме, после чего самолет вернулся в авиагавань Сочи.

«В настоящее время задержек по причине вводимых ограничений нет»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

Новости компаний Все