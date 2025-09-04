На юге России начинается бархатный сезон

Бархатный сезон начинается на юге России. Он продлится примерно до конца первой декады октября, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: пресс-служба ФТ Сириус

В конце недели на территории Краснодарского края температура достигнет 26...28 градусов. Вода у берегов Сочи прогреется до 26...27 градусов, в Туапсе, Геленджике и Анапе — до 25...26 градусов. По словам синоптика, это и есть тот период, когда жаркой погоды нет, а температура воды и воздуха примерно одинаковая.

По его словам, в этом году бархатный сезон продлится дольше обычного из-за того, что восточная акватория Черного моря существенно прогрелась. Обычно он заканчивается в конце сентября.

Алина Зорина