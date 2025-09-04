«Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 т в год»

Краснодарский край вошел в число регионов с самыми высокими темпами прироста электротранспорта. За три года число электромобилей на Кубани выросло на 500% — с нескольких сотен до 4,5–5 тыс. машин. Активно обновляется и общественный транспорт. По данным краевого минтранса, за последние пять лет в муниципалитеты поступило 143 трамвая, 75 троллейбусов с автономным ходом, 32 электробуса и 266 автобусов на газомоторном топливе. О том, как развитие «зеленого» транспорта влияет на экологию юга России, рассказал доцент кафедры инженерной экологии и охраны труда Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» Илья Королев.

Илья Королев

Фото: предоставлено автором

«Влияние электромобилей на экологию городов юга России, таких как Краснодар и Ростов-на-Дону, во многом зависит от источников электричества. Если энергия вырабатывается на угольных ТЭЦ, как это частично происходит в Ростовской области, общее снижение выбросов CO 2 остается незначительным. Однако при использовании атомной, гидро- или солнечной энергии экологический эффект становится максимально ощутимым. Это означает, что переход на электротранспорт приносит наибольшую пользу именно там, где энергия производится экологически чистыми методами.

Не менее важной является организация утилизации и переработки аккумуляторов. В Ростовской области и Краснодарском крае этот процесс пока находится на стадии развития: батареи сортируют, разряжают, частично разбирают и затем отправляют на перерабатывающие заводы. Несмотря на экологические издержки производства аккумуляторов, современные исследования показывают, что электромобили оказываются значительно более экологичными в долгосрочной перспективе. Согласно Международному совету по чистому транспорту (ICCT), современные электромобили производят на 73% меньше выбросов парниковых газов за весь жизненный цикл по сравнению с автомобилями на бензине. При этом учитываются все этапы — от добычи сырья и производства батарей до обслуживания и утилизации. После пробега 17–20 тыс. км, что соответствует примерно одному году эксплуатации, электромобиль с литий-ионной батареей компенсирует выбросы, связанные с его производством, благодаря нулевым выбросам во время движения.

Электротранспорт уже сейчас оказывает ощутимое влияние на качество воздуха в городах. Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 т в год. Развитие личного электротранспорта также снижает загрязнение воздуха, так как электромобили не выбрасывают вредные вещества, характерные для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

С точки зрения приоритетов экологической политики важнее развивать общественный электротранспорт, в том числе электробусы, трамваи и троллейбусы. Эти виды транспорта перевозят больше пассажиров на единицу затраченной энергии и при этом не требуют аккумуляторов, что делает их еще более экологичными. Экономический и экологический эффект от замены одного дизельного автобуса на электробус значительно превышает эффект от замены одного бензинового автомобиля на электромобиль.

Переход на электротранспорт в регионе должен сочетать развитие личного автотранспорта и особенно общественного электротранспорта, а также создание эффективных систем переработки аккумуляторов и использование экологически чистых источников энергии. Только комплексный подход позволит достичь заметного сокращения выбросов и улучшения качества воздуха».