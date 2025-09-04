Аэропорт Сочи работает штатно

Аэропорт Сочи работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ночью вводились кратковременные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, но они не повлияли на расписание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

За время ограничений один рейс был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме, но вернулся в Сочи в 03:38. Сейчас задержек нет.

Все операции, включая регистрацию и посадку, проходят без сбоев, и ситуация в аэропорту остается спокойной.

Лия Пацан