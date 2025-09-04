Аэропорт Сочи работает штатно
Аэропорт Сочи работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ночью вводились кратковременные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности, но они не повлияли на расписание.
Фото: https: / t.me / aeroaer
За время ограничений один рейс был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме, но вернулся в Сочи в 03:38. Сейчас задержек нет.
Все операции, включая регистрацию и посадку, проходят без сбоев, и ситуация в аэропорту остается спокойной.