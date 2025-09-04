Над Ростовской областью военные сбили пять украинских беспилотников

3 сентября с 23.00 до полуночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в Ростовской области пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Более развернутой информации нет.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», во время воздушной атаки в ночь со 2 на 3 сентября осколки БПЛА повредили два многоэтажных дома в Белой Калитве, а также частные дома в поселке Коксовый. Кроме того, неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции Кутейниково (в Чертковском районе региона) и повредил контактную сеть.

Владимир Андреев