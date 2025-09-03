Из-за происшествия на ж/д-станции в Ростовской области задерживаются 26 поездов
В Ростовской области из-за попадания осколков БПЛА в контактную сеть на станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) в пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Напряжение оперативно восстановили, но максимальное отставание от графика на 06:00 составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам.
«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», – говорится в сообщении СКЖД.