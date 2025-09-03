В мэрии Геленджика рассказали, какая будет погода на курорте в бархатный сезон

В администрации Геленджика сообщили, что в сентябре этого года на курорте можно будет купаться в дневные часы в теплом море. Температура воздуха в бархатный сезон установится на отметке +24…+28 °C. Вечера в сентябре будут мягкими и теплыми, а в октябре днем температура воздуха составит +18…+22 °C.

Фото: пресс-службы администрации Геленджика

Осенью в Геленджике, по информации мэрии курорта, — идеальные условия для прогулок, терренкура, музеев и камерных концертов. «Бархатный сезон дарит свободу выбора: в начале осени — плавание и долгие променады у моря, ближе к октябрю — культурные маршруты, прогулки и событийная афиша»,— говорят в администрации.

В частности, центральная точка музейной сети — Геленджикский историко-краеведческий музей с экспозициями от античности до героической обороны. В Марьиной Роще работают «Землянки штаба 18-й армии» — командные укрытия и предметы фронтового быта. В Голубой Бухте — музей под открытым небом «Батарея №714 капитана Челака» с обзорной площадкой и экскурсиями по позициям. В Кабардинке — мемориальный комплекс береговой обороны «Батарея №394 капитана Зубкова». В хуторе Джанхот гостей встречает дом-музей Короленко — усадьба писателя на морском берегу, где сохранилась камерная атмосфера начала XX века.

Культурная афиша бархатного сезона также разнообразна. Театр «Старого парка» в Кабардинке с 1 по 18 октября проводит Международный органный фестиваль: от торжественного открытия ко Дню музыки до гала-закрытия со звездами академической сцены. На «Геленджик Арене» проходят концерты, спектакли, фестивали и спортивные события. В Архипо-Осиповке можно посетить музей космонавтики и авиации с тысячей экспонатов, орбитальную станцию «Алмаз» с VR-программами, океанариум и семейные аттракционы.

Кроме того, особенно популярна у туристов в бархатный сезон санаторно-курортная сеть города и окрестностей. Здесь принимают гостей на программы восстановления и профилактики: от кардиореабилитации и поддерживающих курсов для дыхательной системы до методик после медицинских вмешательств. В санаториях доступны физиотерапия, лечебная физкультура, эстетические процедуры.

Василий Хитрых