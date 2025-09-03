Сочи провел акцию памяти жертв терроризма

В Сочи прошла акция памяти жертв терроризма с участием городских властей, силовиков и общественности в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мероприятие состоялось в сквере на улице Навагинской у памятника Первой учительнице. В церемонии приняли участие представители городской администрации, депутаты Городского собрания Сочи, сотрудники правоохранительных органов, ветераны вооруженных конфликтов и СВО, национальные общины курорта, представители Сочинской епархии, воспитанники военно-патриотических клубов.

Почетными гостями мероприятия стали ветеран боевых действий спецназа ФСИН Валерий Кокорев, который участвовал в операциях по освобождению заложников, и Александр Малдзигов, заместитель командира Ассоциации ветеранов боевых действий «Братья», который также принимал участие в специальной военной операции.

Заместитель главы Сочи Александр Митников напомнил, что в 2004 году День знаний в школе №1 города Беслан был прерван террористическим актом, в результате которого погибли более 330 человек, в основном женщины и дети. Он отметил, что память о школьниках и учителях Беслана, которые до конца оставались верны своему долгу, должна жить вечно. Митников добавил, что акция посвящена не только трагедии в Беслане, но и всем жертвам террора. Он также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил защитников страны, участвующих в спецоперации.

Во время мероприятия была проведена минута молчания в память о погибших. Творческие коллективы города исполнили музыкальные произведения, посвященные событиям в Беслане.

С 2000 года в России произошло более 80 террористических актов, в результате которых погибли более 1,2 тыс. человек, а более 3,3 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

Мария Удовик