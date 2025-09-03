Курорту не проложили лыжню

Власти Сочи отменили постановление о планировке первой очереди горного курорта «Турьев Хутор» после протеста городской прокуратуры. Ранее экологи предупреждали о возможном ущербе краснокнижным растениям и животным на сумму свыше 550 млн руб. Соглашение о создании курорта «Турьев Хутор» было подписано в 2021 году. Планировалось, что новый курорт станет продолжением «Розы Хутор» с горнолыжными трассами, канатными дорогами и отелями различной звездности. Инвестиции в строительство курорта оценивались в 92 млрд руб.

Власти Сочи аннулировали постановление об утверждении документации по планировки первой очереди горного курорта «Турьев Хутор» после протеста прокурора города. Соответствующий документ размещен на официальном сайте администрации.

Соглашение о создании курорта «Турьев Хутор» подписали в 2021 году ВЭБ.РФ, «Интеррос» Владимира Потанина и «Васта Дискавери». «Интеррос» реализует проект в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке корпорации Туризм.РФ. Планировалось, что новый курорт станет продолжением «Розы Хутор». На его территории должно быть расположено 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог и туристическая инфраструктура, включающая около 2 тыс. гостиничных номеров. Инвестиции в строительство курорта оценивались в 92 млрд руб.

Отозванное постановление утверждало документацию по планировке территории для создания круглогодичного туристско-рекреационного комплекса. Проект первой очереди включал возведение трех-, четырех- и пятизвездных отелей, горнолыжных трасс, подъемников и инженерно-транспортной инфраструктуры на территории развития горного курорта «Роза Хутор».

Конкретные основания протеста прокуратуры в постановлении не указываются. В конце августа 2025 года межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направила генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой принять меры в связи с потенциальным экологическим ущербом при возведении курорта.

Согласно расчетам экологов, реализация проекта нанесет вред животным и растениям, внесенным в Красную книгу России, на сумму более 550 млн руб. Подобные действия квалифицируются как уголовное преступление согласно действующему законодательству, отмечается на сайте организации. «Речь идет о строительстве горнолыжных трасс и сопутствующей инфраструктуры в пределах Сочинского нацпарка — особо охраняемой природной территории федерального значения. Помимо этого, серьезные упущения проекта связаны с охраной редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ»,— говорится в обращении экологов. Также, по их словам, в материалах оценки воздействия на окружающую среду зафиксированы места произрастания иглицы колхидской и цикламена косского (растения находятся под охраной). Кроме того, на участке планируемых работ выявлено обитание «краснокнижных» земноводных — кавказской крестовки и колхидской жабы, а также ряда насекомых, находящихся под особой охраной государства. Расчистка более 20 га лесных массивов под горнолыжные трассы приведет к уничтожению их ключевых мест обитания, считают экологи.

Руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко отметил, что вопрос строительства курорта обсуждается уже давно и на разных уровнях. «Получается, сейчас все вернулось в исходную точку. Еще около двух лет Экологическая вахта по Северному Кавказу и Русское географическое общество занимались этой проблемой. Мы предоставили тогда все документы, в которых было показано негативное влияние строительства курорта на окружающую среду. Нацпарк является частью Кавказского биосферного заповедника, его территории слишком ценны»,— рассказал эколог. По его мнению, в этой ситуации все службы среагировали адекватно: «Прокуратура выписала представление, что конечно, правильно, и администрация Сочи отозвала разрешение на планировку объекта. Со стороны мэрии это абсолютно верные действия».

Елена Турбина