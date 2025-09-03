Под звездами: «Ростелеком» завершил сезон кинопоказов в парке «Краснодар»

«Ростелеком» совместно с администрацией парка «Краснодар» организовал 15 бесплатных киносеансов под открытым небом.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Показы проходили в течение июля и августа в амфитеатре парка. Более четырех тысяч горожан и туристов посмотрели современные фильмы из коллекции Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной медиа группы»).

Кинопрограмма была рассчитана на широкую аудиторию и включала различные жанры, от семейных фильмов до романтики и драмы. Зрители увидели такие популярные картины как «Добро пожаловать в Рим» (12+), «Пушистый переполох» (6+), «Век Адалин» (12+), «Герои Волшебного леса» (6+), «Месть от кутюр» (18+) и другие. Сеансы начинались ранним или поздним вечером в зависимости от возрастного рейтинга фильмов.

Ирина Господенко, директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Лето в Краснодаре жаркое, и вечерами приятно выйти на свежий воздух, прогуляться в зеленой зоне, посмотреть под звездами хороший фильм. Вместе со специалистами парка "Краснодар" мы выбрали актуальные и популярные ленты из фильмотеки Wink. Люди специально приезжали на наши показы, чтобы насладиться кино в особенной атмосфере и на большом экране».

Летние кинопоказы от «Ростелекома» проходили в парке «Краснодар» второй год подряд. Перед сеансами представители компании организовали викторины, посвященные современному кино и цифровым сервисам. Ведущие разыграли десятки призов.

Александр Косарим, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink: «"Ростелеком" и Wink ежегодно проводят кинопоказы под открытым небом во многих городах страны. В этом сезоне такие вечера прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Москве, Астрахани, Омске, Новосибирске, Пензе, Ижевске и других городах, а также в парке "Краснодар". Все представленные картины имели высокий рейтинг и вызвали положительный отклик зрителей. Мы рады, что фильмы от Wink смогли стать частью лучших моментов краснодарского лета».

Юлия Попова, зритель из Краснодара: «Мы посмотрели итальянскую комедию "Из Неаполя с любовью", она подходит для детей. Сын еще выиграл приз на викторине: ответил на вопрос про умный дом, был очень горд. Хорошо, что в знойные дни есть такая альтернатива поездкам на курорт — недалеко от дома мы получили приятное "отпускное" впечатление».

«Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру Краснодарского края и создавать комфортные условия для работы и отдыха жителей и гостей региона. Стать абонентом, подключиться к оптическому интернету, онлайн-кинотеатру Wink и другим сервисам можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 0 800.

