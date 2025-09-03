Доля льготных кредитов в выдачах ипотеки на Кубани достигает 95%

В Краснодарском крае до 95% ипотечных сделок в 2025 году приходится на льготные кредиты, сообщили девелоперские компании, комментируя новые меры господдержки строительной отрасли. Об этом пишет издание «Ведомости Юг».

3 сентября правительство объявило о выделении 100,4 млрд руб. на субсидирование ставок по «Семейной ипотеке», а также дальневосточной, арктической и льготной ипотечным программам. Средства направят из резервного фонда кабмина. Днем ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о подготовке инициативы по временному субсидированию ставок по кредитам на проектное финансирование новостроек в малых городах.

По словам руководителя ипотечного отдела «Инсити Девелопмент» Алены Мухаметуллиной, интерес к «Семейной ипотеке» сохраняется, несмотря на ужесточение условий, благодаря снижению фактической кредитной нагрузки. Сейчас, по ее оценке, около 95% сделок в регионе проходит с использованием льготных программ, включая «семейную» и «IT-ипотеку».

С начала года в крае выдано 13,2 тыс. ипотечных кредитов на 63,6 млрд руб., из которых более 9,6 тыс. — на льготных условиях, а 9,3 тыс. — в рамках «Семейной ипотеки», сообщили ранее в краевой администрации. Ее доля в структуре всех ипотечных займов в регионе достигла 70%, а среди льготных — превысила 96%.

Основатель Bravo Аркадий Погосян отметил, что льготная ипотека остается главным инструментом продаж на рынке жилья Кубани. По его словам, для некурортных городов региона ее роль критична, тогда как в курортном сегменте значение заметно ниже. «Очень важно, чтобы субсидирование ставок продолжалось — как по выданным, так и по новым кредитам. Это ключевой фактор поддержки отрасли и важный механизм удовлетворения потребности россиян в жилье»,— подчеркнул он.

Краснодарский край традиционно входит в число лидеров страны по объемам строительства, и значительная часть этого предложения реализуется именно за счет льготных программ.

Вячеслав Рыжков