Экс-генерал управляет БПЛА

Как стало известно “Ъ”, осужденный на 12 лет за коррупцию и освобожденный в прошлом году по состоянию здоровья из мордовской колонии бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов сейчас участвует в боевых действиях в зоне СВО. Там же с 2023 года находится и осужденный вместе с ним за взятку в размере $1 млн от криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов) бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко. Последний должен был выйти на свободу в 2030 году, а лишенный судом генеральского звания Александр Дрыманов — на два года позже.

Экс-глава столичного управления СКР Александр Дрыманов в зале суда в 2019 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-глава столичного управления СКР Александр Дрыманов в зале суда в 2019 году

В мордовской колонии Александр Дрыманов оказался после того, как в марте 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере $1 млн от Шакро Молодого за освобождение из-под стражи его подручного — криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Скамью подсудимых с бывшим коллегой разделили экс-руководитель управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, получивший десять лет, и бывший начальник управления собственной безопасности федерального СКР Михаил Максименко (14 лет).

Последний, как установили следствие и суд, и предложил в 2016 году организовать преступную группу и за деньги помочь смягчить наказание «авторитету» Андрею Кочуйкову. Тот в декабре 2015 года участвовал в перестрелке в ресторане Elements на Рочдельской улице, за что и оказался под следствием. Но за $1 млн сотрудники СКР устроили так, что ему сначала смягчили обвинение, а затем он и вовсе вышел на свободу.

Из материалов дела следует, что деньги, полученные Михаилом Максименко через посредника, девелопера Дмитрия Смычковского, участники группы поделили между собой. По делу также проходил и первый заместитель начальника столичного СКР Денис Никандров. Он полностью признал свою вину и, заключив досудебное соглашение, дал показания на сообщников. В августе 2018 года Мосгорсуд в особом порядке приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима, но уже в июне 2019 года он вышел на свободу условно-досрочно. Сейчас работает адвокатом.

52-летний Михаил Максименко в ноябре 2023 года покончил с собой в нижегородской колонии, а его ровесник Алексей Крамаренко вышел досрочно, подписав контракт с Минобороны об участии в военной операции. В зону СВО экс-полковник отправился летом 2023 года рядовым бойцом, а сейчас возглавляет там штурмовой отряд.

Как рассказал “Ъ” адвокат Сергей Гребенщиков, ранее защищавший Александра Дрыманова, в марте 2022 года тот также попросил отправить его рядовым на СВО, но получил отказ.

Напомним, что, еще будучи старшим следователем при председателе СКР, а в 2014 году став и. о. начальника управления СКР, он руководил расследованием дел о геноциде русского населения на востоке Украины, вел уголовные дела в отношении украинской летчицы Надежды Савченко и командиров включенных в список террористических организаций и запрещенных в России украинских батальонов «Донбасс», «Айдар» и «Днепр-1».

В колонии у экс-генерала обострились проблемы со здоровьем, и он долгое время лечился в тюремной больнице. В итоге, по некоторым данным, у него обнаружили онкологическое заболевание, заключенному провели сложную и успешную операцию, после которой отличавшийся полнотой Александр Дрыманов очень сильно похудел. Затем он обратился в администрацию колонии с очередной просьбой отправить его на СВО, но она осталась без ответа.

В начале августа 2024 года от осужденного Дрыманова в Темниковский райсуд Мордовии поступило ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью. Судья Иван Сюлин, изучив предоставленную медицинскую документацию, оснований для отказа не нашел и 27 августа удовлетворил просьбу экс-генерала. Прокуратура Теньгушевского района Мордовии обжаловала это постановление в республиканском верховном суде. Но 11 ноября 2024 года тот оставил решение суда первой инстанции в силе.

Выйдя на свободу, 57-летний Александр Дрыманов продолжил лечение в Москве и, пройдя курс реабилитации, вновь ходатайствовал об отправке в зону СВО.

На этот раз Минобороны удовлетворило его желание. Пройдя обучение на оператора БПЛА, летом 2025 года Александр Дрыманов уехал в зону боевых действий. Таким образом, теперь в случае получения госнаграды судимость бывшего главного расследователя событий в Донбассе и главы столичного управления СКР будет считаться погашенной.

Олег Рубникович, Мария Локотецкая