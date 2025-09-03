Сформирован экспертный совет премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025»

Членами экспертного совета II премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025», учрежденной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке мэра города Евгения Наумова, станут:

Евгений Наумов, мэр Краснодара;

Василий Литвинов, начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар;

Людмила Павлова, заместитель начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар;

Александр Вашина, генеральный директор делового издания «Коммерсант – Кубань- Черноморье», эксперт в области развития медиапроектов;

Алексей Норкин, основатель строительной компании «Атлант», лидер бизнес-сообщества «Эквиум»;

Александр Полиди, экономист, профессор, доктор наук, бизнес-консультант, сооснователь бизнес-сообщества «КубА Клуб», эксперт в области стратегического развития бизнес-проектов;

Феликс Гамзаев, глава группы медицинских компаний CL;

Галина Шевченко, директор Южного макрорегионального центра «Контур»;

Грачья Алексанян, директор AVALAB, CEO Win Solutions и российской BI-платформы FastBoard;

Олег Колмычек, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея;

Вадим Лаптев, региональный директор сети клиник высоких технологий WMT.

Напомним, заявки на участие в премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025» краснодарские предприниматели могут подать до 12 сентября 2025 года.

В конкурсе могут участвовать местные бизнесмены, чья деятельность направлена на повышение качества жизни в краевом центре и его развитие. Также к участию приглашаются авторы коммерческих проектов и стартапов, ориентированных на заботу о клиентах и внимание к потребностям городского сообщества.

В 2025 году премия включает две категории: «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» и «Будущее города. Лучший стартап Краснодара». В первой номинации могут участвовать коммерческие организации любого размера — от малого до крупного. Во второй категории заявки принимаются от физических лиц и компаний, разрабатывающих новые коммерческие проекты на территории Краснодара.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте премии и ответить на ряд вопросов. Участникам предстоит подробно описать пользу своего проекта для города и его жителей, объяснить его уникальность и поделиться планами развития.

Все заявки оценят эксперты по десятибалльной системе. Торжественная церемония награждения пройдет 30 сентября в отеле Hampton by Hilton.

Победители получат рекламную кампанию, упоминание в издании «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» и право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.

Партнерами бизнес-премии в 2025 году стали инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», мастерская пространственных решений «РКТ».

Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно здесь.