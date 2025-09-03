В аэропорту Сочи изъяли 500 тысяч рублей у пассажира

Таможенники аэропорта Сочи изъяли у пассажира рейса в Тбилиси около 500 тыс. руб. после обнаружения в его багаже незадекларированной валюты на общую сумму 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Инцидент произошел 3 сентября во время таможенного контроля авиарейса Сочи — Тбилиси. Мужчина проходил по зеленому коридору, не заполнив пассажирскую декларацию и не уведомив таможенную службу о перевозимых товарах.

При устном опросе пассажир заявил о перевозке наличных денежных средств в иностранной валюте в пределах допустимой нормы. Однако осмотр личных вещей показал иное.

В ручной клади одного из пассажиров в аэропорту Сочи нашли наличные деньги: 7 тыс. долларов США и 740 тыс. руб. Общая сумма обнаруженных средств составила 1,3 млн руб. в эквиваленте. По действующим правилам, без письменного декларирования можно ввозить или вывозить наличные до 10 тыс. долларов США в эквиваленте.

Валюту, которая была в пределах нормы, вернули пассажиру. Однако около 500 тыс. руб. изъяли. В отношении него возбуждено административное дело за недекларирование наличных средств.

С начала 2025 года таможенный пост аэропорта Сочи возбудил 406 административных дел, из которых 103 связаны с незаконным перемещением наличных через границу. Общая сумма незаконно перемещаемой валюты превысила 10 млн руб. Чаще всего нарушители пытались вывезти доллары, евро и рубли в Турцию, Израиль, ОАЭ и Грузию.

Мария Удовик