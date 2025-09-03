Челябинцы отсудили 80 тысяч рублей за сломанный кондиционер в поезде из Анапы

Пассажиры из Челябинска выиграли судебный процесс против железнодорожной компании, получив компенсацию в размере 80 тыс. руб. за неисправный кондиционер в поезде, следовавшем из Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Пассажиры специально выбрали вагон с кондиционированием воздуха в поезде сообщением Анапа — Новокузнецк. Однако во время поездки климатическое оборудование вышло из строя и так и не было отремонтировано до конца маршрута.

Температура в вагоне достигала 30 градусов, что представляет собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о защите прав потребителей.

Металлургический районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования истцов. С перевозчика взыскано 80 тыс. руб. компенсации, а также дополнительный штраф в размере 40 тыс. руб. за неисполнение требований потребителей в добровольном порядке.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что прокуратура проверит жалобы на невыносимую жару в поезде Анапа — Екатеринбург.