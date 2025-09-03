Хегсет: Трамп поручил Пентагону «возродить воинский дух» и вооруженные силы

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону заняться восстановлением вооруженных сил и боевого духа военнослужащих. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет. По его словам, это поможет «обеспечить безопасность американцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооруженных сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими»,— сказал Пит Хегсет в интервью Fox News. Он отметил, что готовность к конфликту «обеспечит безопасность американцев».

Пит Хегсет подчеркнул, что США сохранят свои военные возможности в космосе, в небе, на море, под водой, упомянув также систему «Золотой купол».

«Золотой купол» — система противоракетной обороны нового поколения, предусматривающая среди прочего выведение средств перехвата в космос для защиты всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Дональд Трамп подписал указ о ее создании вскоре после вступления в должность президента США. Стоимость проекта оценивается в $175 млрд. США планируют развернуть ее к 2028 году. В начале августа Reuters обнародовало детали проекта американской администрации «Золотой купол». По данным агентства, система противоракетной обороны будет состоять из четырех оборонительных эшелонов. В частности, речь идет об одном спутниковом эшелоне и трех наземных, включающих в себя 11 батарей, размещенных как на континентальной части США, так и на Аляске и Гавайях.

Посол России в США Александр Дарчиев говорил, что разрабатываемая американская система ПРО «Золотой купол» отдаляет запуск диалога двух стран по стратегической стабильности. По его словам, проект имеет «сугубо дестабилизирующий космический компонент». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что американская система подрывает стратегическую стабильность, поскольку предусматривает укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе.

Подробнее о системе «Золотой купол» — в материале «Ъ» «Золотой купол для Града на холме».

Анастасия Домбицкая