Дарчиев: система «Золотой купол» отдаляет диалог запуск диалога США и РФ

Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что разрабатываемая Соединенными Штатами система ПРО «Золотой купол» отдаляет запуск диалога РФ и США по стратегической стабильности. По его словам, проект имеет «сугубо дестабилизирующий космический компонент».

«Взаимодействие с США по стратегической стабильности, как неоднократно подчеркивалось российской стороной, невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере»,— сказал господин Дарчиев в интервью ТАСС.

Еще одной причиной отдаления диалога двух стран, Александр Дарчиев назвал военную помощь Украине, которую США продолжают оказывать после смены администрации в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возведении «Золотого купола» 28 января. Стоимость программы оценивается $175 млрд, ее «полная готовность» ожидается через три года», к концу срока господина Трампа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил «Ъ», что новая система США вызывает серьезную озабоченность. С критикой проекта также выступали Китай и КНДР.

Подробности — в материале «Ъ» «Золотой купол для Града на холме».