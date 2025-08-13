Reuters: система ПРО «Золотой купол» США получит четыре оборонительных эшелона

Новейшая система противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую планируют развернуть в США в 2028 году, будет состоять из четырех оборонительных эшелонов. В частности, речь идет об одном спутниковом эшелоне и трех наземных, включающих в себя 11 батарей, размещенных как на континентальной части США, таки и на Аляске и Гавайях. Подробности приводит Reuters, ссылаясь на презентацию правительства США, представленную для подрядчиков оборонной промышленности.

Стоимость системы предварительно оценивается в $175 млрд, но эта сумма может измениться, так как еще не определено «количество пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных площадок, необходимых для системы». В настоящее время Конгресс США выделил на «Золотой купол» $25 млрд в рамках законопроекта Трампа о налогах и расходах, принятого в июле этого года. Еще $45,3 млрд заложено президентском бюджетном запросе на 2026 год.

Согласно слайдам презентации, архитектура системы включает космическую группировку средств обнаружения и наведения для предупреждения и отслеживания ракет, а также наземные перехватчики ракет, радары и, возможно, лазерные установки. Последние линии обороны, получившие название «нижний уровень» и «оборона ограниченной зоны», будут включать новые радары и существующие системы. В их числе система противоракетной обороны Patriot, а также новую «общую» пусковую установку, которая будет запускать современные и будущие перехватчики против всех типов угроз.

Сообщается также, что генерал Космических войск Майкл Гютлейн, утвержденный 17 июля на должность руководителя проекта «Золотой купол» должен к 17 августа сформировать команду, к 17 сентября представить первоначальный проект системы, и к 17 ноября представить полный план реализации проекта.

Влад Никифоров, Иркутск