ФКУ «Черноморье» заключило новые контракты на обустройство трасс на Кубани

ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило несколько контрактов на ремонт федеральных автодорог Краснодарского края после завершения курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Специалисты планируют заменить слои износа на трассе А-147 Джубга — Сочи между Хостой и Адлером на участке с 189-го по 197-й км. Также подписан договор на обустройство пришовных зон по всей длине Дублера Курортного проспекта в Сочи. Работники займутся устройством деформационных швов и пришовных зон на мосту через реку Мамедка на 103-м км магистрали А-147.

В Туапсинском районе уже началась установка освещения на участке с 55-го по 60-й км трассы А-147. Там появится 191 новый светильник в рамках первого из трех запланированных этапов.

В сентябре ФКУ «Черноморье» возобновит восстановительные работы на оползневых участках 156-го и 189-го км сочинской трассы. Их планируют завершить до конца 2025 года.

Алина Зорина