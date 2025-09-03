Китайский дипломат ответил на слова Трампа о том, что Китай нуждается в США

В посольстве Китая в России призвали США к выстраиванию взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения. Так в дипломатическом представительстве прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что Пекин нуждается в Вашингтоне больше, чем Вашингтон — в Пекине.

«Наша позиция последовательная и постоянная. Хочу подчеркнуть, что суть экономических и торговых отношения Китая и США - взаимная выгода»,— сказал дипломат в ответ на просьбу «РИА Новости» прокомментировать заявления американского лидера.

Представитель посольства призвал «стремиться к положительным результатам на основе равенства, уважения и взаимной выгоды» и правильно использовать механизм торговых консультаций.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Пекин гораздо больше нуждается в Вашингтоне, чем американская сторона — в китайской. В тот же вечер он выразил мнение, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын «строят заговор против США». Это заявление было сделано вскоре после начала военного парада в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, куда прибыли российский, китайский и северокорейский лидеры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, выразил надежду, что президент США Дональд Трамп говорил о заговоре России, Китая и КНДР «в переносном смысле».

Крупнейший за всю историю КНР военный парад прошел сегодня в Пекине в присутствии 26 мировых лидеров и 50 тыс. зрителей, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. На параде Китай впервые представил полноценную ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Владимир Путин заявил, что парад прошел блестяще.

Что хотел сказать миру Пекин демонстрацией своей военной мощи, читайте в материале «Ъ» «Китай принарядился до зубов».

Анастасия Домбицкая