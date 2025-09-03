Песков: заговоров против США никто не строит

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп говорил о заговоре России, Китая и КНДР «в переносном смысле».

«Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил. На это ни у кого нет ни желания, ни времени»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне в посте Truth Social Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын «строят заговор против США». Это заявление было сделано вскоре после начала военного парада в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, куда прибыли российский, китайский и северокорейский лидеры.

Лусине Баласян