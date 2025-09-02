Трамп: Китай нуждается в развитии отношений с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона с китайской.

«Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы — с ними»,— сказал Дональд Трамп журналистам (трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома). Так он ответил на вопрос о том, воспринимает ли Вашингтон военный парад в Пекине как вызов.

Военный парад в Пекине пройдет 3 сентября по случаю 80-летия со дня окончания Второй мировой войны. В нем примут участие в том числе президенты России Владимир Путин, Ирана Масуд Пезешкиан, Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аттракцион невиданной солидарности».