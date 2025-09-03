Суд не оштрафовал главу киноклуба Ельцин-центра за дискредитацию армии из-за ошибок в протоколе

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не стал штрафовать по делу о дискредитации армии РФ главу киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмырова. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, протокол был составлен с нарушениями, суд решил вернуть его в полицию для исправления ошибок.

«По итогам судебного разбирательства суд вернул полиции протокол в связи с тем, что в него вносились должностным лицом изменения без участия и извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, что является существенным нарушением требований статьи 28.2 КоАП РФ»,— прокомментировали в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, Вячеслава Шмырова обвиняют в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). На судебный процесс куратор киноклуба не пришел, свою вину он не признает. В суде уточнили, что Вячеслав Шмыров является жителем Москвы.

По данным «Ъ-Урал», поводом для составления административного протокола стал пацифистский пост от 25 февраля 2022 года. Протокол составили 25 августа 2025 года. Во время процесса защита киноведа огласила два ходатайства: позвать на допрос оперуполномоченного, составлявшего протокол, и назначить психо-лингвистическую экспертизу по тексту поста. Судья отказал в обоих ходатайствах.

Адвокат Вячеслава Шмырова Георгий Краснов также заявил на суде, что слово, используемое в посте киноведом, не носит дискредитирующего армию характера, поскольку используется систематически в выступлениях президента РФ Владимира Путина. А также, по его словам, пост не был публичным, поскольку размещен в запрещенной социальной сети. В связи с этим адвокат просил о прекращении производства по делу.

В пресс-службе Ельцин-центра «Ъ-Урал» пояснили, что Вячеслав Шмыров сотрудничает с Президентским центром Б.Н. Ельцина как приглашенный спикер с 2016 года. Он является киноведом, историком кино, руководителем киноклуба и давним другом Ельцин-центра.

Напомним, в августе суд оштрафовал на 45 тыс. руб. заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмилу Телень за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для этого стал репост антивоенной публикации дочери первого российского президента Татьяны Юмашевой.

Артем Путилов, Мария Игнатова