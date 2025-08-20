Репост на 45 тысяч

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 20 августа оштрафовал на 45 тыс. руб. заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) Людмилу Телень за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Поводом для этого стал репост антивоенной публикации дочери первого российского президента Татьяны Юмашевой. Защита считает это решение частью «информационной войны» против Ельцин-центра.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Как рассказал “Ъ” адвокат Михаил Бирюков, протокол на госпожу Телень был составлен из-за того, что 25 февраля 2022 года она репостнула на своей странице в социальных сетях антивоенный лозунг, состоящий из двух слов, написанный дочерью и советником первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой. На судебном заседании защита ходатайствовала о переносе процесса в Москву, где проживает госпожа Телень, а также просила назначить лингвистическую экспертизу, однако суд в этом отказал и сразу вынес решение. Сама Людмила Телень на рассмотрение протокола не явилась.

Пресс-секретарь Ельцин-центра Елена Володарская заявила “Ъ”, что в центре расценивают составление протокола в отношении Людмилы Телень как часть «спланированной информационной атаки».

Ее административному преследованию действительно предшествовали многочисленные претензии к центру со стороны патриотической общественности.

Так, в конце 2024 года Владимир Соловьев призвал проверить людей, которые пригласили выступить в Ельцин-центре дочь Никиты Хрущева Нину. В начале 2025-го после жалоб «Русской общины» в центре отменили встречу с поэтом Германом Лукомниковым, который якобы осуждал подвиги бойцов СВО.

В апреле того же года отменили спектакль «Я убил царя», который «возмутил православных христиан». В мае депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с жалобой на репост Людмилы Телень (который и стал поводом для рассматриваемого дела). Не раз выступал с критикой Ельцин-центра и режиссер Никита Михалков, который возмущался тем, что организацию до сих пор не признали иностранным агентом.

О смене повестки Ельцин-центра в этом году заявил новый полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Хорошая площадка. Да, раньше она была либерально настроена. Сейчас ее можно сделать более патриотичной»,— пояснял чиновник.

При этом он отмечал, что к самому центру нет вопросов, но они имеются к приглашению тех или иных людей, имеющих антироссийскую направленность, что необходимо исключить. После этого в июне в Ельцин-центре прошел форум «Патриоты Урала» в поддержку участников СВО.

Как полагает политолог Евгений Минченко, со сменой руководства области и федерального округа позиции Ельцин-центра ослабли, ведь Артем Жога настроен «радикально патриотически», а новый глава региона Денис Паслер — технократ, которого «не очень волнуют эти материи». По оценке эксперта, Ельцин-центру недоставало антикризисного пиара, но закрытия учреждения ждать не стоит, хотя может произойти некоторое «переформатирование», в том числе с соответствующими кадровыми перестановками.

